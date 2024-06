Dividido: Sebastián Nóblega no opoyó la Ley Bases pero si el Impuesto a las Ganancias

El oficialismo cantó hoy victoria tanto con la Ley Bases como con el paquete fiscal y los artículos más discutidos sobre el impuesto a las Ganancias y Bienes Personales. Si bien los resultados marcan mayorías relativamente cómodas, tuvo que sudar en algunos casos, y dejar varias reformas en el camino, que seguramente serán retomadas más adelante con nuevas leyes específicas.

La Ley Bases 147 votos positivos, 107 negativos y dos abstenciones. Apoyaron la iniciativa La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, el grueso de Hacemos Coalición Federal, Innovación Federal, la mayor parte de la Coalición Cívica y otras fuerzas minoritarias.

En contra votaron el bloque de Unión por la Patria, los cinco integrantes del Frente de Izquierda, los dos diputados socialistas de Santa Fe (Mónica Fein y Esteban Paulón) y Natalia De la Sota de Hacemos Coalición Federal. Se abstuvieron Sergio Acevedo (Por Santa Cruz) y Mónica Frade (Coalición Cívica).

Ley Bases

De los cinco diputados catamarqueños, solo Francisco Monti acompaño con su voto positivo, mientras que Sebastián Nóblega (UP), Fernanda Ávila (UP), Dante López Rodríguez (UP) votaron en contra. Por su parte Silvana Ginocchio (UP) se abstuvo.

Paquete fiscal

Al momento de la votación en particular, donde el oficialismo buscó y logró reincorporar el capítulo del impuesto a las Ganancias y el de Bienes Personales. La primera de ellas obtuvo 136 votos a favor, 116 votos en contra y 3 abstenciones.

Los diputados de UP que responden al gobernador de Catamarca, Raúl Jalil: Sebastian Nóblega, Fernanda Ávila y Dante López Rodríguez votaron a favor. Y otra vez la esposa del gobernador, Silvana Ginocchio se abstuvo de votar.

En este punto, una vez más, los diputados catamarqueños de Unión por la Patria, volvieron a dar su apoyo al proyecto del Gobierno.