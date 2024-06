Monti: “Catamarca es la mayor ganadora en la modificación del Impuesto a las Ganancias”

El diputado nacional Francisco Monti habló esta tarde en el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación durante el tratamiento de la Ley de Bases y del Paquete Fiscal que será aprobado en algunas horas. En su alocución, instó a los cuatro diputados del oficialismo provincial a acompañar ambos paquetes de leyes, principalmente en lo que refiere al restablecimiento del Impuesto a las Ganancias, destacando que Catamarca es la provincia que más se va a beneficiar con su aprobación.

“Mi provincia es la mayor ganadora per cápita de toda la Argentina en la modificación del impuesto a las Ganancias. Y aquí les quiero hacer un sentido pedido a los diputados de mi Provincia. Somos cinco; de la Unión Cívica Radical estoy solo, no me importan las banderías políticas, me pongo la camiseta de la Argentina y de mi

provincia. Voy a votar afirmativamente la restitución de un impuesto progresivo, con una gradualidad razonable, con escalas lógicas y para que la Argentina recupere la disciplina fiscal. Yo les quiero pedir a los integrantes de mi provincia que integran el Bloque de la persona que me está gritando en este momento (en referencia al diputado Germán Martínez, presidente del Bloque de Unión por la Patria) que se ponga la camiseta de Catamarca para recuperar la salud de las finanzas públicas”.

La postura de Monti es coincidente con el pedido del gobernador Raúl Jalil, que en las últimas horas se refirió a la conveniencia para Catamarca de restablecer el Impuesto a las Ganancias que el año pasado, los legisladores por el peronismo de la provincia, votaron por eliminar.

“Yo asumo, señor Presidente, que acá somos representantes de partidos políticos en un Congreso atomizado, con las dificultades que representa muchas veces formar parte de algunas disciplinas de los partidos políticos que están en crisis en la Argentina. Pero también estamos atravesados transversalmente por intereses genuinos, porque si bien somos representantes del pueblo de la nación Argentina, somos electos por provincias”, destacó Monti en otro tramo de su alocución.