El Gobierno de Javier Milei repudió el intento de golpe de Estado en Bolivia

El Gobierno argentino repudió el intento de golpe de Estado que sufrió Bolivia. La canciller Diana Mondino escribió en su cuenta de X que los gobiernos se cambian en las urnas, y no con "violentos golpes". Además, aseguró que "la democracia no se negocia". Hasta el momento, Javier Milei no escribió nada, a diferencia del resto de los presidentes latinoamericanos.

"Los gobiernos, sean buenos o malos, gusten o no, se cambian únicamente en las urnas. No se cambian con violentos golpes de Estado. La democracia no se negocia", destacó Diana Mondino.

Otros mensajes

Argentina no es el único país que repudió los hechos que están sucediendo en el país vecino. El presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou escribió en su cuenta de X que condena "enérgicamente los hechos".

"Condenamos enérgicamente los hechos en desarrollo en Bolivia protagonizados por un sector de sus FFAA, que atentan contra su orden democrático y constitucional. Expresamos nuestra solidaridad con el legítimo gobierno del Presidente Luis Arce", posteó el uruguayo.

El expresidente Alberto Fernández también expresó su preocupación: "El levantamiento antidemocrático de algunas unidades del Ejército de Bolivia, solo merecen el más enérgico repudio. Mi respaldo incondicional al presidente Luis Arce y convoco a la defensa firme de la democracia. No permitamos que la voluntad del pueblo sea avasallada. Fuerza Bolivia!"