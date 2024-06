De la ”paciencia y el control” de Messi, a las quejas de ”Dibu” Martínez por el campo de juego

El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, destacó "la paciencia y el control" que tuvo su equipo para lograr un trabajado triunfo ante Canadá por 2 a 0 en el debut de la Copa América de Estados Unidos 2024.

"Sabíamos que iba a ser un partido así. Sabíamos de lo que ellos eran capaces. Son muy duros, muy físicos", reveló Messi en declaraciones televisivas.

"En el primer tiempo no había espacios. Ellos son intensos y muy fuertes físicamente. En el segundo tiempo pudimos jugar mejor, estar un poco más cómodos, pero fue difícil", analizó el rosarino, de 36 años.

Sobre las dificultades que tuvo Argentina para abrir el marcador en la primera etapa, el campeón del mundo reconoció que es una tendencia que sufre el equipo por el juego que plantean los rivales y destacó la virtud de sus compañeros para poder convertir.

"Hace mucho que venimos haciendo eso. Tenemos la paciencia de manejar la pelota, moverla de una lado a otro, pero a veces es difícil encontrar espacios", agregó.

"La mayoría nos juega así, casi todos los equipos plantean distintos con nosotros, pero tenemos que seguir teniendo paciencia y control", sentenció.

Por su parte, el arquero Emiliano "Dibu" Martínez destacó el trabajo de sus compañeros para marcar goles y aseguró que el trata de perfeccionarse "para ayudar" en los momentos que el equipo lo necesita.

"Estoy tranquilo porque sé que que creamos chances y vamos a meter goles. Por eso, trato de ayudar cuando me llegan una o dos veces", expresó el jugador del Aston Villa de la Premier League.

PUBLICIDAD

En el mismo sentido, aclaró que no quiere volver a vivir algo similar a lo que le sucedió en la Copa del Mundo de Qatar 2022, cuando Argentina cayó en el debut ante Arabia Saudita por 2 a 0.

"No había tocado una pelota en el Mundial. Me patearon dos veces y me embocaron. Acá fue clave atajar la primera. Esto lo trato siempre, lo trabajo y lo hablo para mejorar y ayudar al equipo. Hoy pude hacerlo", expresó.

Por último, el arquero arremetió contra el estado del campo de juego del Mercedes Benz Stadium: "Es muy difícil siempre el primer partido, pero la cancha es un desastre. Parecía un trampolín. Te das cuenta que nos ponen cosas en el camino, pero este equipo lo saca adelante".

"Tenemos un talento, tenemos un equipo de 23 jugadores (son 26) talentosos y una Selección para pelear al máximo", sentenció.