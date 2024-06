El Presidente convocó a firmar el Pacto de Mayo el 9 de julio en Tucumán

El presidente Javier Milei hizo una visita exprés a Rosario, provincia de Santa Fe, para conmemorar el paso a la inmortalidad de Manuel Belgrano, en el Monumento Nacional a la Bandera.

El mandatario llegó a la provincia de Santa Fe cerca de las 9 donde participa de un acto junto al gobernador local, Maximiliano Pullaro, y el intendente de Rosario, Pablo Javkin. Encabeza la toma de juramento a cadetes del Liceo Militar General Belgrano de Santa Fe, del Liceo Funes, del Liceo Naval Militar Almirante Brown de Buenos Aires, y del Liceo Militar General Belgrano.

Con un gesto de complicidad con el público que coreaba "presidente, presidente", Milei dio un discurso que comenzó por destacar "el propio accionar de Belgrano" sobre quien dijo que "le importó un rábano las órdenes de la elite porteña y llevó su insignia a las batallas subsiguientes en su camino hacia el Alto Perú" y que "no esperó la autorización de nadie e hizo lo que sabía correcto".

"Belgrano era un maximalista de la libertad. Él entendía que éramos libres o no lo éramos", dijo Milei, que subrayó "la libertad no pide permiso, la libertad se impone, no se esperan las órdenes de ningún burócrata que especula con qué conviene y con qué no".

"Hoy aquí en Rosario quiero invitarlos a repetir una vez más este gesto de compromiso con la libertad que es jurar por la bandera argentina como nuestros próceres nos enseñaron. Yo sueño con un mundo donde la bandera argentina flamee alto en el cielo, orgullosa entre las naciones más prósperas de la tierra, que volvamos a ocupar el rol que alguna vez supimos conseguir y que escribamos un nuevo camino en la historia del progreso argentino", dijo Milei.