El gobierno confirmó que seguirá la moratoria para jubilarse sin 30 años de aportes

El Gobierno de Javier Milei confía en aprobar este martes el paquete fiscal y Ley Bases que, entre otros cambios, proponía eliminar la moratoria previsional (Ley 27.705) a través de la votación en particular del título 9 que creó la "Prestación de Retiro Proporcional" que pretendía establecer un criterio de equidad en relación a los que aportaron y los que no, ya sea como consecuencia de la alta informalidad laboral o por no haber accedido a un empleo formal.

Sin embargo, las gestiones contrarreloj del Gobierno para garantizar la sanción de la Ley Bases se extendieron hasta minutos antes del inicio de la sesión. Y el tema de la persistencia de la moratoria previsional fue clave.

La moratoria previsional puesta en marcha durante el kirchnerismo permitía que personas que no habían llegado a los 30 años de aportes jubilatorios durante su ejercicio laboral pudieran igualmente acceder a una jubilación mínima a través de un programa en el que se les iba descontando de las cuotas de los haberes lo correspondiente por los años adeudados.

En este sentido, el oficialismo consideró que no es justo para las personas que aportaron durante 30 o más años financiar a aquellas personas que por distintas circunstancias no llegaron a hacerlo. A pesar de que el Gobierno confiaba en aprobar la eliminación, terminó negociando la permanencia.

Por qué el Gobierno quería eliminar la moratoria

La visión del oficialismo consiste en que la generalización de las moratorias y la universalización jubilatoria condujo a un achatamiento de la pirámide que va en detrimento de los ingresos de los jubilados que hicieron contribuciones al Sistema Integrado Previsional Argentino "durante toda su vida" laboral.

"Estamos frente al final de la moratoria previsional. Significa que una de cada 10 mujeres solamente va a poder jubilarse a los 60 años, el resto va a tener que esperar hasta los 65 y pedir una pensión no contributiva o pedir una jubilación parcial", explicó la abogada previsionalista Andrea Falcone cuando parecía un hecho la aprobación de la eliminación.

"Pero esto -agregó la especialista- no es un tema netamente femenino, también afecta a los hombres, porque 7 de cada 10 hombres usa esta moratoria para jubilarse. Si están en edad jubilatoria, este es el momento de iniciar los trámites. Y si les falta algún papel que no están consiguiendo, capaz un certificado de migraciones, hay que presentar un amparo para dejar este derecho protegido". Y recomendó: "Si tenés más de 50 años y sos mujer o sos hombre y tenés más de 55, este es el momento de regularizar aportes".

"Se necesita una reforma integral del sistema previsional. Los haberes jubilatorios actuales son 47% inferiores los de hace 10 años", cerró Falcone.