Caputo aseguró que el Gobierno no cambiará el rumbo, seguirá sin financiar obra pública

El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que, aunque la Ley Bases no sea aprobada en el Parlamento, el Gobierno no cambiará el rumbo, al tiempo que insistió en que no se financiará ninguna obra pública y se intentará abrir una negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para salir del cepo.

El jefe del Palacio de Hacienda advirtió que, de no contar con las herramientas legislativas que impulsa, el “país se recuperará igual”, pero “demandará más tiempo”, tras lo cual subrayó que el presidente Javier Milei ganará las elecciones legislativas del año próximo por “60% o 70% de los votos”, lo cual le permitirá tener la fuerza necesaria para impulsar las reformas que pretende.

Caputo habló este mediodía en un evento organizado por la Fundación Libertad y Progreso en la Ciudad de Buenos Aires.

“Es muy bueno que la ley pase porque va a cambiar el país y será un potenciador de la recuperación de la situación económica. Pero, si no pasa, no va a alterar el hecho de que el país se va a recuperar”, afirmó el ministro.

El jefe del Palacio de Hacienda insistió: "Si la ley no pasara este Gobierno no va cambiar el rumbo, el orden macro va a seguir igual y el país se va a recuperar igual, aunque tardará un poco más de tiempo. Es muy importante que esto se incorpore esto”.

En ese sentido expresó: “Ojalá haya responsabilidad por el lado del Congreso y la ley salga porque eso va a acelerar las cosas. Si no sale es un tema de tiempo. El año que viene el Presidente no va a ganar con el 40% sino con el 60% o 70%”.

Caputo destacó la convicción de Milei en llevar adelante el programa económico del Gobierno nacional y enfatizó que ahora “algunos lo quieren subestimar”.

“Un Presidente que se animó a hacer lo que algunos quieren subestimar, pero nadie se animó en 100 años”, afirmó el funcionario.

PUBLICIDAD

El ministro enfatizó que adecuar las variables macroeconómicas que incluían un déficit de 15 puntos del PBI se “hizo en una manera prolija y ordenada”.

“Se llegó al equilibrio fiscal en el mes uno cuando en teoría era difícil hacerlos en el mandato”, subrayó el funcionario.

El ministro también afirmó que los logros en materia macroeconómica se lograron “teniendo en cuenta a los más vulnerables”.

“Todo lo que es asistencia directa, asistencia universal por hijo subió un 335% al mismo tiempo que en este periodo, o sea, desde fin de noviembre a hoy, la inflación fue del 129%, es decir, que la asistencia universal prácticamente se duplicó en términos reales”, subrayó el ministro.

Caputo también recalcó que “subió en términos reales la Tarjeta Alimentar y subió más de 1.000% el Plan mil días”

A su vez, el ministro sumó a la herencia recibida “la deuda energética que dejó el gobierno anterior”.

Caputo reiteró que en mayo también habrá superávit fiscal, hilvanando cinco meses consecutivos de saldo positivo.

Por otra parte, reiteró que el Estado nacional no financiará más obra pública porque “es un lío” y sugirió se las daban a las provincias porque “era un curro”.

“A las provincias les dan obra pública que es un curro”, afirmó el ministro al tiempo que sostuvo: "Están viniendo ellos (por los gobernadores) a pedir el traspaso y así es como debe ser”.

“Están viniendo ellos a pedir que les demos las obras y (Guillermo) Francos está firmando todos los días el traspaso y así es como debe ser”, sostuvo el ministro.

En esa línea, insistió que “las transferencias discrecionales van a seguir siendo cero”, herramienta que, habitualmente, era utilizada como condicionante político.

Al hablar acerca de la relación con los estados subnacionales Caputo reveló: "La última semana vinieron varios gobernadores a verme y, les pido disculpas si los mando al frente, tienen la sonrisa de oreja a oreja”.

En ese momento, aprovechó para apuntarle a Axel KIcillof: “Con la excepción de la provincia de Buenos Aires que tenemos un gastador serial están todos contentos”.

Esta mañana, el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, y el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, junto a 20 intendentes bonaerenses se presentaron en el Ministerio de Economía para presentar una nota en la que reclamaban los fondos para completar obras publicas inconclusas y una deuda de $5 billones de pesos.

Caputo también se refirió a la situación de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y sostuvo que “los gerentes de la pobreza también se van a quedar buscando como voltear este Gobierno porque les va a seguir dando batalla y la va a ganar”.

El ministro también reiteró que, en caso de aprobarse la Ley Bases, se iniciará una nueva negociación con el FMI para acelerar la salida del cepo.