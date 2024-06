Paul McCartney viene a la Argentina: ofrecerá un show en River y otro en Córdoba

Este lunes se confirmó la noticia más esperada por los fanáticos de Los Beatles y es la visita a Argentina de Paul McCartney. El legendario artista británico se presentará en nuestro país como parte de su última gira mundial.

La ansiedad por la llegada del ex Beatle al país comenzó cuando se presentó en Brasil a finales del 2024 cerrando su gira mundial Got Black con nueve fechas en Brasilia, Belo Horizonte, São Paulo, Curitiba y Río de Janeiro. En ese momento se especuló por su llegada algo que finalmente no sucedió.

“Hey, Argentina! Estoy muy emocionado de volver a verlos con mi tour Got Back este año. ¡Tenemos recuerdos increíbles de nuestros shows en Argentina y estamos muy ansiosos de crear muchos más!”, expresó el músico de 81 años en sus redes sociales a modo de anuncio de estas nuevas fechas en América Latina.

Esta será la quinta vez que el ex Beatle viene a Argentina. La primera fue en River, con tres funciones en diciembre de 1993, en el marco de su The New World Tour.

Su segunda vez en el país fue con Up & Coming Tour en 2010. Su tercera presentación fue en dos funciones con cambio de escenario: en Córdoba (el 15 de mayo de 2016 cantó en el estadio Mario Alberto Kempes) y en La Plata (el 16 y el 17 en el Estadio Único).

Tres años después regresó a Buenos Aires con un show en el Campo Argentino de Polo, el 22 de marzo de 2019, con su gira Freshen Up Tour que tuvo como excusa la presentación en vivo de su álbum, Egypt Station

Las entradas para ver el Got Back Tour en la Argentina se podrán conseguir desde este miércoles, a las 10, a través de la web oficial de All Access, con preventa exclusiva para clientes Santander American Express por 48 horas o hasta agotar stock, lo que suceda primero. Una vez agotada la preventa comenzará, a continuación, la venta general con todos los medios de pago. Los clientes de Santander Amex podrán abonar hasta en 6 cuotas sin interés.