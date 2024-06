Nicolás Posse, en la cuerda floja: Javier Milei definirá cambios cuando se vote la Ley Bases

En medio de una jornada de rumores respecto de la continuidad del jefe de Gabinete Nicolás Posse, el presidente Javier Milei aclaró que todos los ministros se encuentran en las mismas condiciones y dejó un fuerte anticipo respecto del futuro de su equipo cuando se defina el destino de la Ley Bases en el Congreso.

El jefe de Estado calificó a la trama de la Ley Bases como "el primer hito de gestión" que va a culminar con "el desenlace" de la votación en el Congreso.

"La Ley Bases puede salir bien, o no sale. Esa situación va a llevar a que, marcado ese hito tenemos que hacer toda una evaluación y todos los ministros van a quedar bajo análisis, no sólo Nicolás Posse. Se revisan todos. Lo que no funcionó, se cambia", sentenció el mandatario.

También dejó otra advertencia para intentar poner nuevamente contra las cuerdas a los legisladores en el Congreso y enfrentarlos con la sociedad: "Si no se aprueba la Ley Bases vamos a seguir adelante y bueno, la inflación va a bajar más lento".

También responsabilizó a la política por las reacciones del mercado: "El empantanamiento que se está generando en la cámara de senadores. Esta ley la necesitan los argentinos pero los políticos están más interesados en romper el equilibrio fiscal. La contracara de esto es que los bonos cayeron y el riesgo país subió. El mercado esperaba la aprobación, la política mete la cola y acá estamos".

Respecto a la suba del dólar blue en las últimas jornadas, indicó: "No nos preocupa, no hay pesos para una corrida".

En otro tramo de una entrevista con Luis Majul en LN+, Milei ponderó su aparición en la Revista Time: "Debo ser del 10° argentino en salir en esa revista. Me parece que algún mérito debo tener. A quien me dijo ‘fenómeno barrial’ no le está yendo bien". El tiro por elevación fue para el economista Ricardo López Murphy. "Esto le duele al círculo rojo, esos dinosaurios melancólicos", cerró respecto a esa publicación.