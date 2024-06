Ya está disponible ”Everyone’s Getting Involved” el tributo a Talking Heads

El álbum tributo a Talking Heads "Everyone’s Getting Involved: A Tribute to Talking Heads’ Stop Making Sense" ha llegado el pasado 17 de mayo y comienza con una versión de "Psycho Killer" nada menos que de Miley Cyrus. También incluye la participación de la banda platense El Mató a un Policía Motorizado.

El álbum, anunciado por A24 Music en enero tras el relanzamiento del 40º aniversario de "Stop Making Sense", incluye interpretaciones de las 16 pistas originales de la película. Paramore dio el puntapié inicial con su versión de "Burning Down the House", Lorde reimaginó "Take Me to the River", The National hizo una versión de "Heaven" y girl in red abordó "Girlfriend Is Better".

Otras contribuciones provienen de la mencionada Cyrus, Kevin Abstract ("Once in a Lifetime"), Teezo Touchdown ("Making Flippy Floppy"), Blondshell ("Thank You For Sending Me an Angel"), The Linda Lindas ("Found a Job") y BADBADNOTGOOD con Norah Jones ("This Must Be the Place"), entre otros.

Miley Cyrus no es ajena a las versiones de clásicos del rock o, incluso, a las versiones de "Psycho Killer". Durante un set acústico en el Chateau Marmont de Los Ángeles, Cyrus interpretó "Psycho Killer" como adelanto de su contribución a "Everyone’s Getting Involved". Cyrus había actuado previamente junto a David Byrne de Talking Heads durante su especial de Nochevieja de 2022.

La contribución de El Mató a un Policía Motorizado se da con "Slippery People", un tema aparecido originalmente en "Speaking in Tongues", el quinto álbum de Talking Heads, publicado en 1983. Precisamente la gira de promoción de este disco quedó documentada en la película "Stop Making Sense".